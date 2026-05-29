Brutálisan kivégezte anyját, miután hazament egy fesztiválról

Több drogot, köztük amfetamint is fogyasztott egyszerre az a férfi, aki halálra késelte édesanyját budapesti otthonukban, most ítélték el elsőfokon.
2026. május 29., péntek 18:48
Mélységesen szégyellem magam és mélységesen megbántam, amit tettem

- ezt mondta korábban az a fiatalember, aki hangok parancsára kivégezte alvó édesanyát Mátyásföldön.

Az akkor 24 éves férfi egy budapesti fesztiválon fogyasztott többfajta kábítószert is, majd hazament. Fejében a hangok ekkor parancsolták neki, hogy öljön, ezért egy késsel előbb összevagdosta a saját nyakát, majd pedig szülei hálószobájában rátámadt az alvó édesanyjára. Az anya az első szúrásra felébredt és sikoltozni kezdett, amire berohant a család többi tagja. Miközben az apa a segélyhívót tárcsázta, a késelő testvérei az öccsüket próbálták megfékezni, de már hiába.

Vittem neki virágot anyák napján, mindig odafigyeltem rá, mikor veszekedett édesapámmal, sokszor én vigasztaltam meg, nagyon nagyon szerettem édesanyámat


- mondta bűnbánóan a késelő fiú, aki az előkészítő ülésen lemondott a tárgyalás jogáról, így azonnal súlyos ítélet született:

A bíróság 18 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A megbánás ellenére, mégis megfellebbezte az ítéletet a férfi, enyhébb büntetést szeretne. A fellebbviteli főügyészség azonban azt akarja elérni, hogy hatályba maradjon a 18 év.

Addig is a gyilkos fiú letartóztatásban várja a jogerős ítéletet.

 

