Brutálisan kivégezte anyját, miután hazament egy fesztiválról
Mélységesen szégyellem magam és mélységesen megbántam, amit tettem
- ezt mondta korábban az a fiatalember, aki hangok parancsára kivégezte alvó édesanyát Mátyásföldön.
Az akkor 24 éves férfi egy budapesti fesztiválon fogyasztott többfajta kábítószert is, majd hazament. Fejében a hangok ekkor parancsolták neki, hogy öljön, ezért egy késsel előbb összevagdosta a saját nyakát, majd pedig szülei hálószobájában rátámadt az alvó édesanyjára. Az anya az első szúrásra felébredt és sikoltozni kezdett, amire berohant a család többi tagja. Miközben az apa a segélyhívót tárcsázta, a késelő testvérei az öccsüket próbálták megfékezni, de már hiába.
Vittem neki virágot anyák napján, mindig odafigyeltem rá, mikor veszekedett édesapámmal, sokszor én vigasztaltam meg, nagyon nagyon szerettem édesanyámat
- mondta bűnbánóan a késelő fiú, aki az előkészítő ülésen lemondott a tárgyalás jogáról, így azonnal súlyos ítélet született:
A bíróság 18 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.
A megbánás ellenére, mégis megfellebbezte az ítéletet a férfi, enyhébb büntetést szeretne. A fellebbviteli főügyészség azonban azt akarja elérni, hogy hatályba maradjon a 18 év.
Addig is a gyilkos fiú letartóztatásban várja a jogerős ítéletet.
