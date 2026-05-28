Zalában fogtak el egy többszörösen körözött német férfit
Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán
Azt írták: a szerdai, döntően derült délelőttöt követően az érkező hidegfront hatására az ország egyes részein erőteljessé vált a gomolyfelhő-képződés, és főként a Dunántúlon, a Duna mentén és kisebb számban északkeleten alakultak ki záporok, zivatarok, sőt néhol szupercellás zivatarok is. A zivataros cellák viszonylag gyorsan mozogtak északnyugatról délkelet felé, emiatt csak kevés helyen regisztráltak 10 millimétert meghaladó csapadékösszeget.
Hozzátették: a front előtt még 29 és 34 Celsius-fok közé emelkedett a hőmérséklet.
Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. A korábbi, 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
A nyitókép illusztráció (MTI)
