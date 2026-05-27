NAV: értesítés érkezik az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásáról
Csodát ígértek, vizsgálat lett belőle
A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi jogkörében tett intézkedést, mivel egy speciális tornamódszer tudományos megalapozottsága és egészségügyi hatásai tekintetében megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé a módszer terjesztője - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett, mondván, az általuk képzett oktatók tornagyakorlatokat tanítanak a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére.
Az állítások között szerepelt, hogy a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javulhat a hormonális egyensúly, megoldódás kapható a meddőségre.
A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a szolgáltatások célja nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.
A módszer hatékonyságát alátámasztó klinikai kukatásról, tudományos bizonyítékról nem állnak rendelkezésre egyértelmű információk, amely emiatt megtévesztő lehet a fogyasztók számára
- hangsúlyozták.
Az ügyészség álláspontja szerint az alapítvány által közzétett információk sértik a szakmai gondosság követelményét, mert a honlapon a tudományos hitelességet erősítő elemeket állították előtérbe, míg a tényleges korlátokat, a tudományos bizonyítottság hiányát nem ugyanolyan nyomatékkal közölték. Ez pedig erősíti a tudományos és nem tudományos elemek összemosását.
Mindezek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját vetik fel, amely miatt a jogsértés megszüntetése érdekében az ügyészség az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezte
- áll a közleményben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Árnyékcégek hálójában: százmilliókat tüntettek el a fantomüzletek mesterei
Váratlan fordulatot vett az éjszakai mentőakció Kiskunhalason
Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem
Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ
Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt
Hidegfront söpör végig az országon, a viharos széllökés sem kizárt
Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről
Videón a hajmeresztő mutatvány: Az M5-ös autópálya leállósávjában tekert egy biciklis
Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta
Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban