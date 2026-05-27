Csodát ígértek, vizsgálat lett belőle

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi jogkörében tett intézkedést, mivel egy speciális tornamódszer tudományos megalapozottsága és egészségügyi hatásai tekintetében megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé a módszer terjesztője - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett, mondván, az általuk képzett oktatók tornagyakorlatokat tanítanak a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére.

Az állítások között szerepelt, hogy a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javulhat a hormonális egyensúly, megoldódás kapható a meddőségre.

A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a szolgáltatások célja nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.