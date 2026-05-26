Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Egy rosszul elnyomott cigicsikk miatt majdnem kigyulladt egy tízemeletes társasház a Fejér vármegyei Dunaújvárosban - közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, pár héttel ezelőtt hasonló okok miatt, ugyanebbe a lakásba riasztották a tűzoltókat, ám most az elkövetőnek sikerült eloltani a tüzet.
A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy egy parázsló csikk elég ahhoz, hogy hatalmas tűz legyen.
- Nagyon fontos, hogy semmiképp ne dohányozzunk lakásban.
- Ha mégis, érdemes elpakolni minden éghető tárgyat a közelből és rendesen elnyomni a cigicsikket.
Célszerű füstérzékelőt használni, mert az még akkor jelez, amikor van idő cselekedni.
