2026. május 26. kedd, Evelin, Fülöp
28°C Budapest
tűz
lakás
cigaretta

Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben

Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Heteken belül másodszor riasztották a tűzoltókat.
2026. május 26., kedd 10:21
Vágólapra másolva!

Egy rosszul elnyomott cigicsikk miatt majdnem kigyulladt egy tízemeletes társasház a Fejér vármegyei Dunaújvárosban - közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, pár héttel ezelőtt hasonló okok miatt, ugyanebbe a lakásba riasztották a tűzoltókat, ám most az elkövetőnek sikerült eloltani a tüzet.


A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy egy parázsló csikk elég ahhoz, hogy hatalmas tűz legyen.

  • Nagyon fontos, hogy semmiképp ne dohányozzunk lakásban.
  • Ha mégis, érdemes elpakolni minden éghető tárgyat a közelből és rendesen elnyomni a cigicsikket.

Célszerű füstérzékelőt használni, mert az még akkor jelez, amikor van idő cselekedni.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra