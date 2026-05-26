Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben

Egy rosszul elnyomott cigicsikk miatt majdnem kigyulladt egy tízemeletes társasház a Fejér vármegyei Dunaújvárosban - közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, pár héttel ezelőtt hasonló okok miatt, ugyanebbe a lakásba riasztották a tűzoltókat, ám most az elkövetőnek sikerült eloltani a tüzet.



A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy egy parázsló csikk elég ahhoz, hogy hatalmas tűz legyen.