Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén
Az MTI-nek vasárnap küldött figyelmeztetésben azt írták: hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.
Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.
Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.
