Busz ütött el egy nőt Hatvanban
Tájékoztatásuk szerint az eddig tisztázatlan okból történt balesetben a nő súlyosan megsérült, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, ám végül mentőautóval vitték kórházba.
A 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán jelenleg is teljes útzár mellett helyszínelnek - tették hozzá.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelezte: a sérültet a város hivatásos tűzoltói emelték ki a busz alól.
A MÁV-csoport közlése szerint a Gyöngyös irányába tartó buszjáratok a baleset miatt 10-20 percet késnek és a helyszínelés ideje alatt nem érintik a Hatvan, Kossuth Lajos utca megállóhelyet.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
