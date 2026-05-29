Busz ütött el egy nőt Hatvanban

Tájékoztatásuk szerint az eddig tisztázatlan okból történt balesetben a nő súlyosan megsérült, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, ám végül mentőautóval vitték kórházba.

A 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán jelenleg is teljes útzár mellett helyszínelnek - tették hozzá.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelezte: a sérültet a város hivatásos tűzoltói emelték ki a busz alól.

A MÁV-csoport közlése szerint a Gyöngyös irányába tartó buszjáratok a baleset miatt 10-20 percet késnek és a helyszínelés ideje alatt nem érintik a Hatvan, Kossuth Lajos utca megállóhelyet.

