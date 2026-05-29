Szexuális erőszak, bántalmazások – gyermeknevelőkre csapott le a rendőrség

A szerdai "Tisztítótűz műveletben" a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is részt vettek, ugyanis az egyik Csanádpalotán elfogott, korábban határvadász férfi, aki 2018 és 2023 között volt az egyik intézet alkalmazottja, lőfegyverekkel rendelkezett, amit le is foglalt a rendőrség. Ezt a személyt nyolc gyermek bántalmazásával gyanúsítják. Volt olyan eset, hogy a gyanúsított egy kisfiút torkon rúgott, fojtogatott, lefejelte, illetve mellkason rúgta. De tudnak arról is, hogy a rábízott gyermek fejét az iskolában az igazgatóhelyettes szeme láttára a táblába verte - sorolta Csupor Máté.

A rendőr alezredes tájékoztatása szerint szintén Csanádpalotán fogtak el egy 62 éves nőt, korábbi gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermeket megvert és fojtogatott.

Az akcióban elfogták azt a gyermekfelügyelőt is, - aki bár nem bántalmazott gyerekeket - de végignézte a bűncselekményeket, és nem jelentette ezeket.

Ugyancsak elfogták a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét, valamint szakmai vezetőjét, akik a bántalmazások során a jegyzőkönyvet nem a tényeknek megfelelően rögzítették. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják.

A nyomozók kutatásokat hajtottak végre a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi, bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltak le.