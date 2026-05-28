Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán
Úgy lopta el az autót, hogy benne ült egy gyerek
A közlemény szerint a Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló autót lopott el, amiben benne ült a jármű tulajdonosának gyermeke.
Miután a férfi észlelte, hogy a kocsiban egy kisfiú ül, egy közeli településen kitette őt. A kisgyermeket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz.
A Nagykátai Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is vádolja.
A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.
