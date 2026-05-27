Váratlan fordulatot vett az éjszakai mentőakció Kiskunhalason

Feszült éjszakai kutatás indult Kiskunhalasnál egy eltűnt nő miatt – erről számolt be szerdán a Facebook-oldalán a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület. A bejegyzés szerint az 56 éves asszony egy családi konfliktust követően tűnt el, és a hatóságok attól tartottak, akár önmaga ellen is fordulhatott.

A hozzátartozók még nagyjából két kilométeren át követni tudták a nő nyomait, ám egy sűrű, kiterjedt erdős részen elvesztették azokat. Ezután értesítették a rendőrséget, amely azonnal megszervezte a kutatást.

A speciális mentőegység éjjel kapta a riasztást, és több eszközzel is a helyszínre indult.