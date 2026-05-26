Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ

A vezetés közbeni pihenés fontosságára hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, ahol közzétettek egy olyan videót, ahol a fáradtság okozott balesetet.

A felvételen látható, hogy egy sofőr elaludt vezetés közben, így a kocsijával a folyóba hajtott, ahol utasa súlyosan megsérült.



A vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy egy hosszú út előtt érdemes mindig többet pihenni, célszerű kétóránként pihenni, illetve azonnal megállni, ha túl gyakori válik az ásítozás.

