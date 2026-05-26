Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt
Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ
A vezetés közbeni pihenés fontosságára hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, ahol közzétettek egy olyan videót, ahol a fáradtság okozott balesetet.
A felvételen látható, hogy egy sofőr elaludt vezetés közben, így a kocsijával a folyóba hajtott, ahol utasa súlyosan megsérült.
A vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy egy hosszú út előtt érdemes mindig többet pihenni, célszerű kétóránként pihenni, illetve azonnal megállni, ha túl gyakori válik az ásítozás.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Hidegfront söpör végig az országon, a viharos széllökés sem kizárt
Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről
Videón a hajmeresztő mutatvány: Az M5-ös autópálya leállósávjában tekert egy biciklis
Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta
Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban
Részeg nő okozott balesetet Tompánál, videón az eset
Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak
Még a mérkőzést is megállították: hirtelen összeesett egy szurkoló egy pápai meccsen
Időjárás-jelentés: Berobbant a nyár, kánikulával indul a hét
Robbanás Szentesen, tűzoltók siettek a helyszínre