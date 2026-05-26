Részeg nő okozott balesetet Tompánál, videón az eset
Egy fiatal férfi borult árokba miatta. Az ittas nő ugyanis össze-vissza ment autójával az úton, még a szemközti sávba is áttért, a vétlen sofőr ezért rántotta félre a kormányt. Emiatt letért az útról és árokba hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg.
Óriási szerencséje volt, ugyanis sérülések nélkül ki tudott mászni a roncsból. Egy szolgálaton kívüli rendőr segített neki, akit szintén veszélybe sodort a részeg nő. Később azonosították és az otthonában elfogták. Úgy tudni, előállították vér- és vizeletvételre.
