Részeg nő okozott balesetet Tompánál, videón az eset

Egy fiatal férfi borult árokba miatta. Az ittas nő ugyanis össze-vissza ment autójával az úton, még a szemközti sávba is áttért, a vétlen sofőr ezért rántotta félre a kormányt. Emiatt letért az útról és árokba hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg.

Óriási szerencséje volt, ugyanis sérülések nélkül ki tudott mászni a roncsból. Egy szolgálaton kívüli rendőr segített neki, akit szintén veszélybe sodort a részeg nő. Később azonosították és az otthonában elfogták. Úgy tudni, előállították vér- és vizeletvételre.