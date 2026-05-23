Iskolából hazafelé mentett életet egy 17 éves fiú

Nem mindennapi életmentést hajtott végre egy 17 éves középiskolás fiú áprilisban - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.



A fiatal önkéntes tűzoltó az iskolából tartott hazafelé, amikor szemtanúja volt egy balesetnek, melyben egy kisgyermek megsérült. Konrád nem sokat tétlenkedett, és mivel nemrég végzett el egy egészségügyi oktatást, felkészültségével és szakértelmével megnyugtatta a sérült gyermeket.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ellátták a sérültet, és a 17 éves hőst pedig megdicsérték emberséges tettéért.