Halálos tragédia történt Hajdú-Biharban
Iskolából hazafelé mentett életet egy 17 éves fiú
Nem mindennapi életmentést hajtott végre egy 17 éves középiskolás fiú áprilisban - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A fiatal önkéntes tűzoltó az iskolából tartott hazafelé, amikor szemtanúja volt egy balesetnek, melyben egy kisgyermek megsérült. Konrád nem sokat tétlenkedett, és mivel nemrég végzett el egy egészségügyi oktatást, felkészültségével és szakértelmével megnyugtatta a sérült gyermeket.
A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ellátták a sérültet, és a 17 éves hőst pedig megdicsérték emberséges tettéért.
+Ez is érdekelheti
Újabb hírek érkeztek a tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről
Nemzetközi bűnbandát számolt fel a NAV
Veszprémbe költözött Samu
Drog miatt 2000 forintért ölte meg unokatestvérét Szabolcsban
Ittasan ütött el egy 15 éves biciklist, majd elhajtott Jánoshalmán
Tűz pusztított egy kétezer négyzetméteres csarnokban Gárdonynál
Letartóztattak egy rendőröket fenyegető férfit Kaposváron
Hernádi Zsolt: üzemi baleset történt
Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet
Összecsomózott övek tartották össze az M3-ason száguldó horrorkaravánt
Helyszíni fotókon a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, egy ember meghalt