2026. május 23. szombat, Dezső
27°C Budapest
életmentés
fiatal
gyerek

Iskolából hazafelé mentett életet egy 17 éves fiú

Iskolából hazafelé mentett életet egy 17 éves fiú
A fiatal önkéntes tűzoltóként is szolgál.
2026. május 23., szombat 18:13
Vágólapra másolva!

Nem mindennapi életmentést hajtott végre egy 17 éves középiskolás fiú áprilisban - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.


A fiatal önkéntes tűzoltó az iskolából tartott hazafelé, amikor szemtanúja volt egy balesetnek, melyben egy kisgyermek megsérült. Konrád nem sokat tétlenkedett, és mivel nemrég végzett el egy egészségügyi oktatást, felkészültségével és szakértelmével megnyugtatta a sérült gyermeket.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ellátták a sérültet, és a 17 éves hőst pedig megdicsérték emberséges tettéért.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra