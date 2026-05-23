Újabb hírek érkeztek a tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja szombaton az MTI-t.