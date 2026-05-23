Tűz pusztított egy kétezer négyzetméteres csarnokban Gárdonynál

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
2026. május 23., szombat 09:33
Tűz ütött ki egy nagyjából kétezer négyzetméteres pelletáló csarnokban a Fejér vármegyei Gárdony külterületén – közölte a katasztrófavédelem.

Mint kiderült, a Gárdony és Zichyújfalu között, a 6212-es út mellett található üzem közel negyede lángolt, ahol tárolótartályok, gépmaradványok, pelletáló gépek és néhány bála égett.

A helyszínre három székesfehérvári, egy pusztaszabolcsi és egy dunaújvárosi tűzoltóautó vonult ki, akik eloltották a tüzet, és jelenleg már az utómunkálatoknál tartanak.

Nyitókép: Tények Archív

 

