Volodimir Zelenszkij: az ukrán erők csapást mértek egy orosz olajfinomítóra 700 kilométerre a határtól

– fejtette ki a miniszter.

Fedorov az orosz veszteségek növekedését több tényezővel magyarázza, köztük azzal a döntéssel, hogy Elon Musk amerikai üzletember februárban lekapcsolta a Starlink műholdas internetet az orosz csapatok számára. Szerinte Moszkva nem tudta pótolni ezt a rendszert, ami lehetővé tette az ukrán védők számára, hogy kihasználják a helyzetet a harctéren. További tényező Ukrajna törekvése közepes hatótávolságú csapásmérő pilóta nélküli repülőeszközök arzenáljának létrehozására, amelyek képesek olyan operatív mélységben támadni orosz célpontokat, hogy az gyakorlatilag lehetetlenné teszi az orosz megszállók számára a frontvonal menti támadó műveletek végrehajtását – tette hozzá.

A légierő jelentése szerint Oroszország csütörtök estétől péntek reggelig 124 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített.

A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közölte, hogy délelőtt az orosz csapatok ismét támadták Herszon városát, három ember sebesült meg.