Elítéltek Németországban három embert, akik a Reichsbürger mozgalom híveiként meg akarták dönteni a kormány hatalmát
Az ügyben a müncheni fellebbviteli bíróság 2 év és 3 hónap szabadságvesztésre ítélte a Rainer S. néven azonosított, 72 éves vádlottat terrorszervezethez tartozás vádja miatt. Két társa, egy 71 és egy 60 éves férfi 1 év és 9 hónap, illetve 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott terrorszervezet támogatása címén. A vádlottak "hazaáruló cselekedetben" vettek részt vagy közük volt annak előkészítéséhez.
Az elítéltek a demokratikus értékeket és a berlini kormány legitimitását tagadó Reichsbürger mozgalom nézeteit vallották. Terveik között szerepelt Karl Lauterbach egykori egészségügyi miniszter elrablása, a kormány megdöntése és az ország áramhálózata elleni szabotázs. A három férfi különösen vonzódott ahhoz az elképzeléshez, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezik át az országot. Elképzeléseik szerint miniszteri posztot töltöttek volna be a tervezett "Porosz Királyságban" - közölte az ügyészség.
Az ügyben határozó bíróság elnöke világossá tette, hogy nem szól a vádlottak mentségére az a körülmény, hogy "egzotikus" terveik megvalósítására vajmi csekély esélyük volt.
Mindenki szabadon beszélhet badarságokat, ott viszont húzódik egy határ, amikor valaki már fegyveres erőszakot tervez
- írta a bíró közleményében.
