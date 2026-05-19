Egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdettek, súlyos a helyzet

Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő Bundibugyo-törzs okozta ebolajárvány miatt - számolt be az MTI.

Az afrikai járványügyi központ közlése szerint a döntést a szervezet sürgősségi konzultatív csoportjának ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása és a reagálási képességek megerősítése.

The Africa CDC has declared the Ebola outbreak in DR Congo and Uganda a Continental Public Health Emergency.



"I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic," the WHO chief said.