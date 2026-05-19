Új részletek derültek ki a búvárok haláláról - videóval
Egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdettek, súlyos a helyzet
Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő Bundibugyo-törzs okozta ebolajárvány miatt - számolt be az MTI.
Az afrikai járványügyi központ közlése szerint a döntést a szervezet sürgősségi konzultatív csoportjának ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása és a reagálási képességek megerősítése.
A kongói egészségügyi minisztérium kedden 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebolajárványt.
A WHO kedden összehívta vészhelyzeti bizottságát is a további intézkedések megvitatására. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben azt mondta: "mély aggodalommal" tölti el a járvány mérete és terjedésének üteme.
+Ez is érdekelheti
Tízezreket csaphatott be egy nemzetközi csalóhálózat
Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval
Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben
Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek
Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen
Hantavírus riadó Romániában: újabb vizsgálatok erősítették meg a fertőzést
Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban