2026. május 18. hétfő, Alexandra, Erik
17°C Budapest
csomagtartó
áldozat
bántalmazás

Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi

Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Autója csomagtartójában tartotta fogva a nőt.
2026. május 18., hétfő 14:25
Vágólapra másolva!

Sokkoló bűncselekmény ügyében nyomoznak a közép-szlovákiai hatóságok, miután a rendőrség elfogott egy 37 éves férfit, aki a gyanú szerint csaknem egy héten át saját autójának csomagtartójában tartott fogva egy 44 éves nőt – számolt be hétfőn a Paraméter.

A férfi az interneten ismerkedett meg az áldozattal, aki a Nagyrőcei járásból származik. A találkozó azonban rövid idő alatt brutális erőszakba fordult.

A gyanúsított megverte a nőt, láncokkal megbilincselte, majd az autó csomagtartójába zárta. Napokon át magával hurcolta, rendszeresen bántalmazta, hideg vízzel öntötte le, és arra kényszerítette, hogy átadja bankszámláihoz a hozzáférési adatokat.


A hatóságok közlése szerint a nő csaknem egy hét után tudott megszökni. A férfi egy erdős területen tette ki arra hivatkozva, hogy autót kell cserélnie. Az áldozatra az Urpín-hegy közelében találtak rá járókelők, akik azonnal értesítették a mentőket.

A nőt kórházba szállították. A súlyos lelki trauma mellett komoly sérüléseket is szenvedett, eltört az arccsontja. A nyomozás szerint a férfi időközben jelentős összeget vett le a nő bankszámlájáról.

A gyanúsított több napig bujkált, végül Besztercebányán, egy lakótelepi házak közötti átjáróban fogták el a nyomozók. A rendőrség jelenleg is keresi azt a járművet, amelyben a nőt fogva tartották. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra