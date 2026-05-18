Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi

Sokkoló bűncselekmény ügyében nyomoznak a közép-szlovákiai hatóságok, miután a rendőrség elfogott egy 37 éves férfit, aki a gyanú szerint csaknem egy héten át saját autójának csomagtartójában tartott fogva egy 44 éves nőt – számolt be hétfőn a Paraméter.

A férfi az interneten ismerkedett meg az áldozattal, aki a Nagyrőcei járásból származik. A találkozó azonban rövid idő alatt brutális erőszakba fordult.

A gyanúsított megverte a nőt, láncokkal megbilincselte, majd az autó csomagtartójába zárta. Napokon át magával hurcolta, rendszeresen bántalmazta, hideg vízzel öntötte le, és arra kényszerítette, hogy átadja bankszámláihoz a hozzáférési adatokat.



A hatóságok közlése szerint a nő csaknem egy hét után tudott megszökni. A férfi egy erdős területen tette ki arra hivatkozva, hogy autót kell cserélnie. Az áldozatra az Urpín-hegy közelében találtak rá járókelők, akik azonnal értesítették a mentőket.