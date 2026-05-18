Két baleset is történt az M6-oson Paksnál, teljes útzár van Budapest felé
Teljesen lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető szakaszát Paks térségében – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, reggel 8 óra 35 perckor a 110-es kilométerszelvénynél baleset történt, melynek személyi sérültje is volt.
Néhány perccel később a 111-es kilométerszelvénynél is történt egy karambol.
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalmat a Paks Dél csomópontnál leterelik. Az autópályára ismét a 104-es kilométerszelvénynél lévő csomópontnál lehet visszahajtani.
