Hegedűs Zsolt: nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon

A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, "tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés".

Az egészségügyi miniszter bejegyzése szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki.

Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra - erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus-fertőzések ritkák: 2015-2024 között évente 2-16 esetet regisztráltak.

Hozzátette: Magyarországon elsősorban európai hantavírus-típusok, a Puumala és a Dobrava-Belgrade fordul elő. Az újvilági, amerikai típusok természetes környezetben nem találhatók meg itthon.

A miniszter bejegyzése szerint a magas, 30-50 százalék körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló, Andok-vírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírusok jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő betegségeket okoznak.