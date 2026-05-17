Drámai reggel az M3-ason: összetört autó miatt vonultak a tűzoltók

Balesetet szenvedett egy gépkocsi vasárnap reggel az M3-as autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Bag térségében, a Budapest felé vezető irányban - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelynek két utasa saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Az útinform közlése szerint a mentés idejére a belső sávot zárva tartják, torlódás nem alakult ki.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock