Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, többen meghaltak, sokan megsérültek

Az ütközés hatására az autóbusz és több kisebb jármű kigyulladt, a buszt teljesen elborították a lángok. A helyszínre számos tűzoltó- és mentőautó érkezett. A tüzet sikerült megfékezni, de elképzelhető, hogy találnak még áldozatokat a roncsok között.

Sokakat sikerült kimenteni - mondták. A halálos áldozatokat mind az autóbuszból emelték ki.



A baleset okát hivatalosan még nem lehet tudni, de médiabeszámolók szerint az átjáró sorompója nem zárult le időben a vonat érkezése előtt, a busz emiatt hajthatott rá a vágányokra.

A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet - derült ki az MTI tájékoztatásából.



Kapcsolódó tartalmak: