Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, többen meghaltak, sokan megsérültek

Tehervonat ütött el szombaton egy elé hajtó autóbuszt egy átjáróban, a thaiföldi főváros központjában, és magával sodort a buszon kívül több személyautót és motorkerékpárt. A balesetben legkevesebb nyolc ember meghalt, 25-en pedig megsérültek - közölték thaiföldi rendőrségi források és a mentésben részt vevő szolgálatok.
2026. május 16., szombat 18:21
Az ütközés hatására az autóbusz és több kisebb jármű kigyulladt, a buszt teljesen elborították a lángok. A helyszínre számos tűzoltó- és mentőautó érkezett. A tüzet sikerült megfékezni, de elképzelhető, hogy találnak még áldozatokat a roncsok között. 

Sokakat sikerült kimenteni - mondták. A halálos áldozatokat mind az autóbuszból emelték ki.

@aungthethlain Cargo Train and Bus Accident in Makkasan Station in Bangkok


A baleset okát hivatalosan még nem lehet tudni, de médiabeszámolók szerint az átjáró sorompója nem zárult le időben a vonat érkezése előtt, a busz emiatt hajthatott rá a vágányokra.

A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet - derült ki az MTI tájékoztatásából.

