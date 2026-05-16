Lelőtte terhes barátnőjét egy tini, a lány barátai is megsérültek
Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, többen meghaltak, sokan megsérültek
Az ütközés hatására az autóbusz és több kisebb jármű kigyulladt, a buszt teljesen elborították a lángok. A helyszínre számos tűzoltó- és mentőautó érkezett. A tüzet sikerült megfékezni, de elképzelhető, hogy találnak még áldozatokat a roncsok között.
Sokakat sikerült kimenteni - mondták. A halálos áldozatokat mind az autóbuszból emelték ki.
A baleset okát hivatalosan még nem lehet tudni, de médiabeszámolók szerint az átjáró sorompója nem zárult le időben a vonat érkezése előtt, a busz emiatt hajthatott rá a vágányokra.
A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet - derült ki az MTI tájékoztatásából.
Kapcsolódó tartalmak:
+Ez is érdekelheti
Tiszteletbeli Arany Pálmával tüntették ki a rendezőként debütáló John Travoltát
Egy munkás meghalt, sokan megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt egy németországi üzemben
Eltört a kés a brutális támadásban, de nem állt meg – újabb késekkel folytatta
A fogdában lett öngyilkos az örökségért gyilkoló erdélyi nő
Boltba indult, három kutya támadt egy 12 éves fiúra
Betörték az oltárt, nyomtalanul eltűnt egy szent ereklye
Kétszer rabolta ki ugyanazt az ékszerboltot – videóval
Ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Fenyegetés miatt leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén
Lezuhant egy orvosi repülőgép, mindenki meghalt
Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken