Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita kolostor épületét
Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár
Gajdos László Facebook-oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.
A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére - közölte a miniszter.
Gajdos László szerint
a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban.
Hozzátette, Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.
Az élő környezetért felelős miniszter a héten tárcája több vezetőjét is bejelentette. Kőrösi Levente lesz a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár, Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár lesz, míg Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója a természetvédelemért felelős helyettes államtitkári poszt várományosa.
Gajdos László bejelentette azt is: Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra.
Nyitókép: Gajdos László hivatalos Facebook-oldala
