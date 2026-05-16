Lakásban gyújtott tüzet egy férfi Pécsen, életveszélyes az állapota

Az erkélyre menekítették ki.
2026. május 16., szombat 14:15
Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt az embert, aki egy lakatlan társasház első emeleti lakásában gyújtott tüzet pénteken késő este Pécsen, a Lánc utcában - áll a katasztrófavédelem szombati közleményében.

A tájékoztatásból kiderült, hogy a bérház évek óta üresen áll, a tűzzel érintett húsz négyzetméteres helyiségben hátrahagyott bútorok, ágyneműk égtek

A város hivatásos tűzoltói az erkélyre menekítették a lakásban tartózkodó férfit, eloltották a tüzet, majd egy hordágyon levitték a sérültet a mentőhöz

Az egység átvizsgálta az emeletet, más nem tartózkodott az épületben.

