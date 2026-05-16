Halálos tragédia Debrecenben, kiderült, ki az áldozat
Lakásban gyújtott tüzet egy férfi Pécsen, életveszélyes az állapota
Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt az embert, aki egy lakatlan társasház első emeleti lakásában gyújtott tüzet pénteken késő este Pécsen, a Lánc utcában - áll a katasztrófavédelem szombati közleményében.
A tájékoztatásból kiderült, hogy a bérház évek óta üresen áll, a tűzzel érintett húsz négyzetméteres helyiségben hátrahagyott bútorok, ágyneműk égtek.
A város hivatásos tűzoltói az erkélyre menekítették a lakásban tartózkodó férfit, eloltották a tüzet, majd egy hordágyon levitték a sérültet a mentőhöz.
Az egység átvizsgálta az emeletet, más nem tartózkodott az épületben.
