Lakásban gyújtott tüzet egy férfi Pécsen, életveszélyes az állapota

Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt az embert, aki egy lakatlan társasház első emeleti lakásában gyújtott tüzet pénteken késő este Pécsen, a Lánc utcában - áll a katasztrófavédelem szombati közleményében.

A tájékoztatásból kiderült, hogy a bérház évek óta üresen áll, a tűzzel érintett húsz négyzetméteres helyiségben hátrahagyott bútorok, ágyneműk égtek.

A város hivatásos tűzoltói az erkélyre menekítették a lakásban tartózkodó férfit, eloltották a tüzet, majd egy hordágyon levitték a sérültet a mentőhöz.

Az egység átvizsgálta az emeletet, más nem tartózkodott az épületben.



