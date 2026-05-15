Jelentős kokainszállítmány akadt fenn Letenyén, értéke több száz millió forint - videóval
Tíz kilogramm, 300 millió forintnyi kokaint találtak egy szerb sofőrnél a magyar-szlovén határon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a KR NNI jelzésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai május 13-án Letenye külterületén ellenőrizték a magyar rendszámú autót, amelyben nyolc csomagot találtak, amelyekben a gyorsteszt alapján kokain volt.
A lefoglalt drogból akár 10 000 adag is lehetett volna, feketepiaci értéke 300 millió forintnak felel meg
- tették hozzá.
A 24 éves szerb sofőrt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. A férfi jelenleg őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását.
