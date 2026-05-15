Elfogták az emberöléssel vádolt gyöngyösi nőt

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön elfogtak egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetésé óta bujkált a hatóságok elől - számolt be pénteken a police.hu

A nő ellen emberölés miatt adtak ki elfogatóparancsot.

Előállították a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Kapcsolódó tartalom:

Hajtóvadászat indult egy gyöngyösi nő után, emberöléssel vádolják