Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval

Kamera rögzítette a rongálást.
2026. május 15., péntek 09:42
Most emeltek vádat a férfi ellen, aki 2025 szeptemberében megrongált egy lakóautót Szegeden – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az erősen ittas elkövető 2025. szeptember 9-én a városközpontban parkoló autó ablaktörlő lapátjait kihajlította, majd megtörte. Ezek után ráütött a visszapillantó tükrökre és a hátsó lökhárítót is szétverte. Tettével a lakókocsi finn tulajdonosának közel 100.000 forintos kárt okozott.

Az ügyészség megállapította, hogy a vádlott garázdaságot és rongálást követett el, ezért azt javasolta, hogy az ügyet egyszerűsített eljárásban bírálják el.

A Szegedi Járásbíróság a vádlottat három év próbaidőre ítélte. 

 

