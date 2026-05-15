Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval

Most emeltek vádat a férfi ellen, aki 2025 szeptemberében megrongált egy lakóautót Szegeden – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az erősen ittas elkövető 2025. szeptember 9-én a városközpontban parkoló autó ablaktörlő lapátjait kihajlította, majd megtörte. Ezek után ráütött a visszapillantó tükrökre és a hátsó lökhárítót is szétverte. Tettével a lakókocsi finn tulajdonosának közel 100.000 forintos kárt okozott.