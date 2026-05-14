Figyelmeztetést adtak ki az egész országra - ez vár ránk

Végre megérkezik hazánkba a csapadék, csütörtök délután egyes fokozatú figyelmeztető előrejelzést adtak ki az ország nyugati részére, ugyanis a Dunántúlon zivatarok alakulhatnak ki jég kíséretével. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul, késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet.

Pénteken megnövekszik a felhőzet, és az egész országra kiterjedő figyelmeztetést adtak ki, ugyanis késő estig több helyen valószínűek zivatarok viharos széllel, jégesővel.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között várható, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket.

A hétvége első napján folytatódik a csapadékos időjárás, de a nap első felében a Tiszántúlon még előbújhat a nap is. Hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, ami délutánra 20 fok is lehet.