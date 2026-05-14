Orvvadászbandára csaptak le Tolnában, a kár többmilliós
Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, aki többmilliós kárt okozott az állatok jogosulatlan elejtésével - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.
A közlemény szerint az elmúlt évben hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik.
A közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett: elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat.
Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és "kilövési csomagot" sem váltott; néha hárman, máskor ketten vadásztak.
Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor két-három szarvast is kilőttek egy-egy este, a zsákmányt vagy eladták vagy egymás között osztották szét
- áll a rendőrségi közleményben.
A hónapok óta tartó vadorzással többmilliós kárt okoztak az érintett vadásztársaságnak.
Az ügy további részleteit a Dombóvári Rendőrkapitányság vizsgálja.
A nyitókép illusztráció: police.hu
