Három turista halt meg a norvég partoknál
Az ötvenes éveikben járó férfiak egy bérelt kishajóval mentek horgászni a Norvég-tengerre Smola város partjai közelében. Vasárnap jelezték eltűnésüket, és nagyszabású keresés indult, de csak hétfőn találták meg a holttestüket felborult hajójuk közelében.
A tetemeket helikopterrel szállították a szárazföldre. A hatóságok vizsgálják a tengeri tragédia okait.
A norvég hatóságok nem közölték a szerencsétlenül járt "külföldi turisták" nemzetiségét, kedden azonban a cseh, szerdán pedig a szlovák külügyminisztérium jelentette be, hogy két cseh, illetve egy szlovák férfi vesztette életét.
Forrás: MTI
