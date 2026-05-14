Három turista halt meg a norvég partoknál

Az ötvenes éveikben járó férfiak egy bérelt kishajóval mentek horgászni a Norvég-tengerre Smola város partjai közelében. Vasárnap jelezték eltűnésüket, és nagyszabású keresés indult, de csak hétfőn találták meg a holttestüket felborult hajójuk közelében.

A tetemeket helikopterrel szállították a szárazföldre. A hatóságok vizsgálják a tengeri tragédia okait.

Při rybaření u ostrova Smøla na západním pobřeží Norska zahynuli v noci na pondělí tři turisté. Dva z nich byli Češi, potvrdilo ministerstvo zahraničí.https://t.co/At6wX5fgJa — Deník.cz (@denikcz) May 12, 2026



A norvég hatóságok nem közölték a szerencsétlenül járt "külföldi turisták" nemzetiségét, kedden azonban a cseh, szerdán pedig a szlovák külügyminisztérium jelentette be, hogy két cseh, illetve egy szlovák férfi vesztette életét.

