Három turista halt meg a norvég partoknál

Két cseh és egy szlovák horgász veszett oda a jeges tengeren.
2026. május 14., csütörtök 09:15
Az ötvenes éveikben járó férfiak egy bérelt kishajóval mentek horgászni a Norvég-tengerre Smola város partjai közelében. Vasárnap jelezték eltűnésüket, és nagyszabású keresés indult, de csak hétfőn találták meg a holttestüket felborult hajójuk közelében.

A tetemeket helikopterrel szállították a szárazföldre. A hatóságok vizsgálják a tengeri tragédia okait.


A norvég hatóságok nem közölték a szerencsétlenül járt "külföldi turisták" nemzetiségét, kedden azonban a cseh, szerdán pedig a szlovák külügyminisztérium jelentette be, hogy két cseh, illetve egy szlovák férfi vesztette életét.

Forrás: MTI

