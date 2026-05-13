Kizuhant az ötödikről egy nő, azonnal szörnyethalt
Megrázó tragédia történt szerdán a szlovákiai Nagyszombat egyik lakótelepén: egy idős nő kizuhant egy lakóház ötödik emeletéről, életét pedig már nem tudták megmenteni.
A regióny.sk beszámolója szerint a baleset a Gen. Goliana utcában történt. A helyszínre azonnal mentőket és rendőröket riasztottak, ám az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett segíteni rajta.
A folyamatban lévő eljárásra és az ügy érzékenységére tekintettel további információt nem adhatunk ki
- nyilatkozta a hírportálnak Zlatica Antalová, a nagyszombati rendőrség szóvivője.
A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűség lehetőségét, ugyanakkor az eset pontos körülményeit még vizsgálják.
