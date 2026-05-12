Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon
Iránban kivégeztek egy lázadásért halálra ítélt férfit
Abdoldzsalil Sahbahs, az Iránban terrorszervezetként számon tartott Anszar al-Furkan csoport "tapasztalt tagjának" halálos ítéletét kedd reggel hajtották végre - jelentette be az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mizán hírportál. A férfit egy rendőrkapitányság elleni támadást követően fegyveres lázadásért, valamint terrorista csoporthoz való tartozásért ítélték el.
Az Anszar al-Furkan egy szunnita dzsihadista csoport, amely Irán legszegényebb régiójában, a délkeleti Szisztán-Beludzsisztánban tevékenykedik.
A Mizan szerint Sahbahs aktívan részt vett abban a tiltakozó mozgalomban, amely 2022-ben és 2023-ban rázta meg Iránt, egy kurd származású fiatal nő, Mahsza Amini fogva tartása alatt bekövetkezett halála után. A nőt Teheránban állítólagos öltözködési szabályok megsértése miatt vették őrizetbe a hatóságok, majd szemtanúk szerint bántalmazták, és később meghalt.
Emberi jogi szervezetek, köztük az Amnesty International szerint Irán Kína után a második helyen áll a világban a halálbüntetés alkalmazásában. A hatóságok 2025-ben legalább 1 639 embert végeztek ki, ami 1989 óta rekordot jelent - közölte nemrég a norvégiai székhelyű Iran Human Rights és az Együtt a Halálbüntetés Ellen nevű civil szervezet.
A kivégzések száma egyre növekszik az országban, az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án kirobbantott háború kezdete óta, különösen kémkedés vagy a nemzetbiztonság megsértése címén. Hétfőn egy férfit akasztottak fel, miután Izrael és az Egyesült Államok javára elkövetett kémkedésért halálra ítélték.
Forrás: MTI
