Iránban kivégeztek egy lázadásért halálra ítélt férfit

Abdoldzsalil Sahbahs, az Iránban terrorszervezetként számon tartott Anszar al-Furkan csoport "tapasztalt tagjának" halálos ítéletét kedd reggel hajtották végre - jelentette be az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mizán hírportál. A férfit egy rendőrkapitányság elleni támadást követően fegyveres lázadásért, valamint terrorista csoporthoz való tartozásért ítélték el.

Az Anszar al-Furkan egy szunnita dzsihadista csoport, amely Irán legszegényebb régiójában, a délkeleti Szisztán-Beludzsisztánban tevékenykedik.

🔴 BREAKING: Iran has executed Abdoljalil Shahbakhsh, who is convicted of armed rebellion, the judiciary says, the latest in a wave of hangings since war broke out with Israel and the United States. pic.twitter.com/UvGIA2t5aE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 12, 2026