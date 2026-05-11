Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok

Otthonukban végzett velük.
2026. május 11., hétfő 15:36
A minap gyilkossággal vádoltak meg egy férfit az amerikai Texas államban, miután kivégezte anyját, apját és bátyját - írta meg a People.

A tragédia még május 7-én, csütörtökön történt, amikor a rendőrök három holttestet találtak egy pflugerville-i házban, Austin városától mintegy 27 kilométerre.

A nyomozók egy 60 év körüli férfit, egy 60 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit azonosították. Lőtt sebeket találtak rajtuk.

Az egyik áldozat nem jelent meg reggel a munkahelyén, ekkor kezdték el felkutatni a családot.

A 27 éves tettest, Joshua Dahan-t végül elfogták. Jelenleg a Travis megyei börtönben tartják fogva emberölés vádjával.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.

Nyitókép: Travis megyei seriffhivatal

 

