Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok
A minap gyilkossággal vádoltak meg egy férfit az amerikai Texas államban, miután kivégezte anyját, apját és bátyját - írta meg a People.
A tragédia még május 7-én, csütörtökön történt, amikor a rendőrök három holttestet találtak egy pflugerville-i házban, Austin városától mintegy 27 kilométerre.
A nyomozók egy 60 év körüli férfit, egy 60 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit azonosították. Lőtt sebeket találtak rajtuk.
Az egyik áldozat nem jelent meg reggel a munkahelyén, ekkor kezdték el felkutatni a családot.
A 27 éves tettest, Joshua Dahan-t végül elfogták. Jelenleg a Travis megyei börtönben tartják fogva emberölés vádjával.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
Nyitókép: Travis megyei seriffhivatal
