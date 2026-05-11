Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg

A Fuertaventura szigetén, Corralejóban élő, 56 éves belga származású Katty Oosterlinck eltűnését még múlt hétfőn jelentették a hatóságoknak a barátai és családja - írta meg a Mirror vasárnap.

Négy nappal később azonban a rendőrség szomorú felfedezést tett.

A nő holttestét feldarabolva találták meg a spanyol vidék egyik hulladéklerakójában, 22 éves fiát pedig gyilkosság gyanújával tartóztatták le. Nagy esély van ugyanis arra, hogy terelve a gyanút magáról, félrevezette a nyomozást.

Az áldozat maradványait a Las Palmas-i Jogi Orvostani Intézetbe szállították, ahol megállapítják a halál valódi okát.

Az ügy vizsgálata folyamatban van.



