Hat holttestet találtak egy tehervagonban, rejtély övezi az esetet
Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg
A Fuertaventura szigetén, Corralejóban élő, 56 éves belga származású Katty Oosterlinck eltűnését még múlt hétfőn jelentették a hatóságoknak a barátai és családja - írta meg a Mirror vasárnap.
Négy nappal később azonban a rendőrség szomorú felfedezést tett.
A nő holttestét feldarabolva találták meg a spanyol vidék egyik hulladéklerakójában, 22 éves fiát pedig gyilkosság gyanújával tartóztatták le. Nagy esély van ugyanis arra, hogy terelve a gyanút magáról, félrevezette a nyomozást.
Az áldozat maradványait a Las Palmas-i Jogi Orvostani Intézetbe szállították, ahol megállapítják a halál valódi okát.
Az ügy vizsgálata folyamatban van.
Nyitókép: Katty Oosterlinck hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok
Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás
Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak
Halálra gázolt egy férfit egy repülő, többen megsérültek
Áramütés ért egy 16 éves fiút, aki felmászott egy vagonra az egyik vasútállomáson
Civilek haltak meg az orosz erők támadásában három ukrajnai megyében a tűzszünet ellenére
Egészen furcsa módon védekezik egy Dél-Kínában felfedezett új kígyófaj
Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán
A hadsereg sok dzsihadistát megölt Nigéria északi részén
Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország között
Rosszul vágta le a haját, megkéselte fodrászát - Videó