Bemutatta a kormányszóvivőket Magyar Péter

"Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája" - fogalmazott a dokumentumban a kormányfő.

Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat - sorolta.

Magyarország új kormánya ezért partneri viszonyra törekszik a sajtóval. "Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk" - fűzte hozzá a miniszterelnök.

Magyar Péter közölte: a Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak sajtó kérdéseire.