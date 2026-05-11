Bemutatta a kormányszóvivőket Magyar Péter
"Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája" - fogalmazott a dokumentumban a kormányfő.
Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat - sorolta.
Magyarország új kormánya ezért partneri viszonyra törekszik a sajtóval. "Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk" - fűzte hozzá a miniszterelnök.
Magyar Péter közölte: a Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak sajtó kérdéseire.
Szondi Vanda a Duna Televízióban kezdte pályáját, majd az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Magyar Éva Nagykanizsán kezdte újságírói pályáját a helyi televízióban, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Köböl Anita közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként, 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el - tette hozzá a politikus.
"Ők hárman újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni. Magyarország kormányának szóvivőiként ugyanezt az elvet fogják képviselni: őszintén, felkészülten, tisztességgel. Mert a magyar embereknek jár az igazság. Jár a tisztelet. Jár a nyílt, egyenes beszéd" - zárta a közleményt a miniszterelnök.
