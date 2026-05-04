Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora
Átvették megbízólevelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők
Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a megbízólevelek átadása előtt emlékeztetett, április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, melynek eredménye május 1-jén emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az NVB öt napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát - jelezte.
Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint százezer ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették.
Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.
A megbízóleveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át.
Elhangzott: Kocsis Máté (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Lázár János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP), Latorcai Csaba (KDNP) és Budai Gyula (Fidesz) később veszi át megbízólevelét.
Forrás: MTI
