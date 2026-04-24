Ritka, de nem példa nélküli egy fogyatékossággal élő miniszter
Új alaptanterv, szabad tankönyvválasztás, fokozatosan megszűnő tankerületek – ez az új oktatási miniszter programja
Magyar Péter péntek délelőtt újabb két tárcavezetőt mutatott be: a Tisza-kormányban Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot. A leendő miniszterelnök délután a saját közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Ezt követően ugyanitt, valamint a legnagyobb videómegosztón is megjelent az a beszélgetés, amiben a miniszterjelölt ismertette a terveit a magyar oktatási rendszer átalakításáról.
Lannert Judit: jön az új alaptanterv
A leendő oktatási miniszter fontosnak tartja, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és szerinte ez a GDP-ben is meglátszik majd. Hozzátette, hogy amióta a PISA-mérés van, azóta mindig az első háromban vagyunk azoknál, akiknél a legnagyobb mértékben határozza meg a családi háttér a teljesítményt. Úgy véli, a legkönnyebben az oktatásban résztvevők és az oktatók túlterheltségének problémáját lehetne megoldani. Kiemelte: új nemzeti alaptantervre van szükség, ami nem ilyen leszabályozó, hanem elveket és mintát ad. Szerinte kerettantervre sincs talán szükség, hiszen a szemlélet a fontos, hogy ez egy gyermekközpontú tanterv legyen.
Úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak
– fogalmazott Lannert Judit, aki a következő változásokat tervezi az oktatási rendszerben:
- megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert,
- megszüntetné a „kompetenciamérés-cunamit”,
- a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is
- a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik,
- visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Szerinte a mérésekből csak annyit érdemes felhasználni, aminek az adataiból látnak valamit. Ezen felmérések csökkentése után jöhet a pedagógusok terhelésének csökkentése.
Jöhet a diákok pénzügyi alapismereti képzése
Az oktatás fenntartásához fontosnak tartja az önkormányzatiságot, de fontosnak tartja egy középfokú tervezői rendszer meglétét is. Rendezni szeretné a pedagógusokat segítő szakemberek bérét, mert fontosnak tartja, hogy ne csak mindig a tanár legyen kiemelve, hanem az óvodapedagógusra, a bölcsődében vigyázókra is kerüljön figyelem.
A tantervbe építenék azt is, hogy a diákok alapfokú pénzügyi képzést is kapjanak, hogy egy kicsit az életre is neveljék őket. Meg kell szerettetni a gyerekekkel a tanulást, hogy ez egy életen át tartó attitűd legyen. Fontosnak tartja a mozgást, de a heti öt testnevelés órát soknak tartja.
A közétkeztetés is átalakításra szorul. A cél, hogy a gyerekek egészséges ételekhez jussanak, és azokhoz is szokjanak hozzá már egészen kiskoruktól.
Nyitókép: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala
