Új alaptanterv, szabad tankönyvválasztás, fokozatosan megszűnő tankerületek – ez az új oktatási miniszter programja

Magyar Péter péntek délelőtt újabb két tárcavezetőt mutatott be: a Tisza-kormányban Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot. A leendő miniszterelnök délután a saját közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Ezt követően ugyanitt, valamint a legnagyobb videómegosztón is megjelent az a beszélgetés, amiben a miniszterjelölt ismertette a terveit a magyar oktatási rendszer átalakításáról.



Lannert Judit: jön az új alaptanterv

A leendő oktatási miniszter fontosnak tartja, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és szerinte ez a GDP-ben is meglátszik majd. Hozzátette, hogy amióta a PISA-mérés van, azóta mindig az első háromban vagyunk azoknál, akiknél a legnagyobb mértékben határozza meg a családi háttér a teljesítményt. Úgy véli, a legkönnyebben az oktatásban résztvevők és az oktatók túlterheltségének problémáját lehetne megoldani. Kiemelte: új nemzeti alaptantervre van szükség, ami nem ilyen leszabályozó, hanem elveket és mintát ad. Szerinte kerettantervre sincs talán szükség, hiszen a szemlélet a fontos, hogy ez egy gyermekközpontú tanterv legyen.