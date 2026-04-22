Kiderítettük! Ez utasította vissza a leendő magyar miniszterelnök

Sokakban felmerült azok után, hogy Magyar Péter visszautasította az országos rendőrfőkapitány felajánlását, miszerint államilag vigyázzák minden lépését, hogy erről miként rendelkeznek a jogszabályok. Magyarországon a személyi védelemnek három fő formája létezik: az állami vezetőknek és közjogi méltóságoknak, illetve a családtagjainak járó kötelező védelem, a büntetőeljárásokhoz kapcsolódó tanúvédelem, valamint a bárki által igénybe vehető magán-személyvédelem.

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek hivatalból jár a személyi védelem

A személyi védelem kötelező az állami vezetők esetében, de kérhető az elhagyása

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996-os kormányrendelet pontosan körülírja, hogy kinek jár kötelezően a személyi védelem. Ez alapján mindezt a Terrorelhárítási Központ (TEK) vagy a Készenléti Rendőrség látja el.

Állandó védelemre jogosultak: