Kiderítettük! Ez utasította vissza a leendő magyar miniszterelnök

Sokakban felmerült azok után, hogy Magyar Péter visszautasította az országos rendőrfőkapitány felajánlását, miszerint államilag vigyázzák minden lépését, hogy erről miként rendelkeznek a jogszabályok. Magyarországon a személyi védelemnek három fő formája létezik: az állami vezetőknek és közjogi méltóságoknak, illetve a családtagjainak járó kötelező védelem, a büntetőeljárásokhoz kapcsolódó tanúvédelem, valamint a bárki által igénybe vehető magán-személyvédelem.
A személyi védelem kötelező az állami vezetők esetében, de kérhető az elhagyása
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996-os kormányrendelet pontosan körülírja, hogy kinek jár kötelezően a személyi védelem. Ez alapján mindezt a Terrorelhárítási Központ (TEK) vagy a Készenléti Rendőrség látja el.
Állandó védelemre jogosultak:
- Magyarország köztársasági elnöke és családtagjai,
- a miniszterelnök,
- az Alkotmánybíróság elnöke,
- a Kúria elnöke,
- a legfőbb ügyész,
- az Országgyűlés elnöke,
- a külpolitikáért felelős miniszter.
Természetesen a személyes védelem kiterjed a velük közös háztartásban élőket. Ezeknél a személyeknél a védelem automatikus, de indokolt esetben – például fenyegetettség esetén – a rendészetért felelős miniszter más állami vezetők számára is elrendelhet ideiglenes védelmet. A védett személyek nyilatkozattétellel – ideiglenesen vagy előre meg nem határozott időre – lemondhatnak a védelemről.
Tanúvédelem és Védelmi Program büntetőeljárás esetén
Ha valaki egy bűncselekmény tanújaként vagy sértettjeként veszélynek van kitéve, az állam különleges védelmi intézkedéseket biztosíthat számára. Elsősorban az jogosult rá, aki a büntetőeljárásban részt vesz – pl. tanú, sértett –, és aki emiatt közvetlen fenyegetésnek van kitéve.
Védelmi szintek
- adatok zárt kezelése: a legegyszerűbb forma, ahol a lakcím és személyes adatok nem kerülnek az iratok közé,
- személyi védelem: rendőri kíséret vagy állandó felügyelet,
- védelmi program: a legsúlyosabb esetekben új személyazonosság és új lakóhely biztosítása.
Az ilyen szintű védelmet a nyomozó hatóságnál, az ügyészségnél vagy a bíróságnál lehet kezdeményezni szóban vagy írásban a veszélyhelyzet megjelölésével.
A piaci alapú magán-személyvédelem
Bármely magánszemély vagy üzletember igénybe vehet személyi védelmet (testőrszolgálatot), ha úgy érzi, biztonsága veszélyben van, vagy pozíciója ezt megkívánja. Ennek igénybe vételére bárki jogosult, aki megfizeti a szolgáltatás díját. Gyakran üzletemberek, közszereplők vagy fenyegetett magánszemélyek veszik igénybe. A személyek és objektumok védelmét kizárólag engedéllyel rendelkező vagyonvédelmi cégek és profi testőrök láthatják el.
+Ez is érdekelheti
Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter
Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés
Zelenszkij bejelentette: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása
Gulyás Gergely: egyezség alakult ki a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról
Magyar Péter megnevezte kormánya hét miniszterét
Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza az Országgyűlés elnökének
Három hét van a választási plakátok eltávolítására
Minden szavazatot megszámoltak, megvan a végeredmény: maradt a Tisza kétharmad
Újraválasztották Lezsák Sándort a Nemzeti Fórum elnökének
Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakcióvezetőjének
A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról