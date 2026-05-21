Magyar Péter: erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához
Magyar Péter: jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról
A kormányfő jelezte: a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében - részletezte az MTI.
Hozzátette: most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül. Az előző kormánynak több éve volt arra, hogy hazahozza és lehívja az uniós forrásokat, valamint megvalósítsa a közlekedési, egészségügyi, energiahatékonysági beruházásokat, de ezzel nem élt és otthagyta a magyar embereknek járó sokezer milliárd forintot, amelyet most pár hónap alatt kell hazahozni - mondta.
Azért fogunk dolgozni, ha kell, minden nap nyáron, hogy a lehető legtöbb uniós forrást haza tudjuk hozni a magyar vállalatoknak és a magyar embereknek - fogalmazott Magyar Péter.
