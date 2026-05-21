Ijesztő baleset: Videón, ahogy felökleltek egy motorost Békésen
Ránk kacsint a nyár a pünkösdi hosszú hétvégén
Napos, száraz, nyáriasan meleg idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén, a csúcshőmérséklet a 30 Celsius-fokot is megközelítheti. A szél többfelé lesz élénk, olykor erős - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.
Pénteken általában napos időre lehet számítani jobbára kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. Többfelé lesz erős az északias irányú szél, a középső országrészben kissé visszafogottabb légmozgás valószínű. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
Pünkösdvasárnap napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
Pünkösdhétfőn napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de csapadék nem valószínű. Az északias szél továbbra is nagyobb területen lehet élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Videón, ahogy egy részeg autós kacsázott a Balaton felé vezető úton
Mentők siettek egy várpalotai óvodához, mérgező virághagymát ettek a gyerekek
Gyógyszertárban dühöngött egy nő Sopronban – videóval
Tűz ütött ki a Gyorskocsi utcai börtönben: egy fogvatartott meggyújtotta a matracát
A pótkocsi alá zuhant és meghalt egy 47 éves férfi Csarodán
Összehangolt akció zajlik Nagytarcsán, nyoma veszett egy idős férfinak
Meztelen alak garázdálkodott Hevesben, az éj leple alatt lopakodott
Extra kapacitásokat mozgósít a MÁV-csoport a hosszú hétvégére
Soha nem látott rohamra készül a Liszt Ferenc repülőtér
Fokozott készültség Budapesten, több utcát is érint a rendőrségi intézkedés
10 éves unokáját erőszakolta meg egy nagymama többször is