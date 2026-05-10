Fokozott készültség Budapesten, több utcát is érint a rendőrségi intézkedés
10 éves unokáját erőszakolta meg egy nagymama többször is
Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy nő ellen, aki saját unokája sérelmére követett el szexuális erőszakot - közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.
Azt írták, a 10 éves fiú gyermekotthonban volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött a nagyszülők borsodi kisvárosban lévő családi házába.
A vádirat szerint 2024 májusában a vádlott egy ágyban aludt a sértettel, akinek sérelmére szexuális cselekményt végzett. Ez ellen a fiú tiltakozott, de a nő megfenyegette, hogy ha ellenállást tanúsít, akkor nyújtófával megveri.
Az éjszaka folyamán kétszer történt szexuális erőszak, a vádlottat a gyermek nagyapja érte tette. A férfi rendőri intézkedést kért és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta a nőt. Az intézkedő rendőrök a fiút visszavitték a gyermekvédelmi otthonba.
Ezen esetet pár nappal megelőzően a vádlott szintén követett el szexuális erőszakot az unokája sérelmére, akkor is bántalmazással megfenyegetve
- áll a közleményben.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett indítványozta a vádlott végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Újabb helyen találtak azbesztszennyezést
Robbanás után halt meg a hős apa Mátészalkán
Videón, ahogy egy kertbe csapódik egy taxi egy szabálytalan autós miatt
Órákig tartott fogva fiatalokat lakásában egy nyíregyházi férfi
Holttestet találtak Hevesben, egy férfi az áldozat
Kegyetlen támadás Bács-Kiskunban: kölyökkutyát vettek célba Foktőn
Váratlan fordulatot vett egy rutinellenőrzés a X. kerületben - videóval
Magyarországon elsőként alkalmaztak sikeresen embriókori genetikai szűrést az SMA megelőzésére
Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában
Meghalt Linczmayer László, gyászol a rendőrség
Borzasztó, amit át kellett élnie a két kisgyereknek a drogos nő miatt