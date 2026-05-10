10 éves unokáját erőszakolta meg egy nagymama többször is

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy nő ellen, aki saját unokája sérelmére követett el szexuális erőszakot - közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a 10 éves fiú gyermekotthonban volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött a nagyszülők borsodi kisvárosban lévő családi házába.

A vádirat szerint 2024 májusában a vádlott egy ágyban aludt a sértettel, akinek sérelmére szexuális cselekményt végzett. Ez ellen a fiú tiltakozott, de a nő megfenyegette, hogy ha ellenállást tanúsít, akkor nyújtófával megveri.

Az éjszaka folyamán kétszer történt szexuális erőszak, a vádlottat a gyermek nagyapja érte tette. A férfi rendőri intézkedést kért és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta a nőt. Az intézkedő rendőrök a fiút visszavitték a gyermekvédelmi otthonba.