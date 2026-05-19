Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában

Újabb megrázó részletek derültek ki a szentlőrinci tragédiáról, amelyben egy fiatal nő kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd a kórházban életét vesztette. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt nyomoz, a nő 22 éves barátját pedig őrizetbe vették – közölte kedden a police.hu.

A tragédia előtt a pár között heves veszekedés alakult ki. A szomszédok üvöltést és sikoltozást hallottak, a rendőrök pedig a lakásban szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.

A sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről

- írták.

A fiatal nőt a mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de nem sokkal később meghalt.