Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában
Újabb megrázó részletek derültek ki a szentlőrinci tragédiáról, amelyben egy fiatal nő kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd a kórházban életét vesztette. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt nyomoz, a nő 22 éves barátját pedig őrizetbe vették – közölte kedden a police.hu.
A tragédia előtt a pár között heves veszekedés alakult ki. A szomszédok üvöltést és sikoltozást hallottak, a rendőrök pedig a lakásban szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.
A sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről
- írták.
A fiatal nőt a mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de nem sokkal később meghalt.
A férfit előállították és kihallgatták. Vallomásában elismerte, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, valamint azt is, hogy verekedtek, ugyanakkor az emberölést tagadta.
Egy többemeletes házból zuhant a mélybe egy ember Szentlőrincen
Kizuhant a negyedikről, meghalt a lány
