2026. május 19. kedd, Ivó, Milán
Gyújtogatás miatt lángolt egy ház Szadán

Teljesen leégett egy családi ház tetőszerkezete hétfőn Szadán, információink szerint gyújtogatás történhetett.
2026. május 19., kedd 11:08
Egy háromtagú család élt a házban, akiknek vasárnap az autóját gyújthatta fel valaki. De hétfőn reggel is riasztották a tűzoltókat, akkor viszont senki sem észlelt füstöt. Végül délután már lángokban állt a tetőszerkezet, a tűz pedig a lakótér egy részére is átterjedt. 

A tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat és három gázpalackot is kihoztak az épületből.

