Videón, ahogy két férfi felgyújt egy luxusautót Érden

Pénteken éjjel mentek oda a parkolóban álló kocsihoz. Lelocsolták valamilyen gyúlékony anyaggal, majd miután felgyújtották, elmenekültek a helyszínről. Az egész autó pillanatok alatt lángba borult, nagyjából 25 millió forintos kárt okoztak a tulajdonosnak. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz, rongálás miatt keresik a két férfit.