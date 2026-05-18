Közel félmilliót lopott kórházi szobatársától Bács-Kiskunban

Gyorsított eljárásban vizsgálják az esetet, ahol egy román férfi a Bács-Kiskun vármegyei kórházban egy kórteremben kifosztotta a betegtársát – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az elkövető 2026. május 12-én egy szobában feküdt a sértettel, akinek kihasználva magatehetetlen állapotát, 483 ezer forintot lopott el az áldozat párnája alatt lévő pénztárcából.

Az egyik szemfüles ápoló viszont lebuktatta és értesítette a biztonsági szolgálatot, így a pénz hamar visszakerült jogos tulajdonosához.

Az ügyészség a férfit rövid időn belül bíróság elé állította, 1 év 9 hónap börtönbüntetést szabtak ki ellene, melynek végrehajtását 3 évre felfüggesztették, egyúttal Magyarország területéről 3 évre kiutasították.

Az ítélet nem jogerős, az ügyben másodfokon a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.