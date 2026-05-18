Brutális bosszú: rágyújtotta a házat volt élettársára Borsodban
Vádat emeltek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfi ellen, aki 2024 decemberében rágyújtotta a házat volt élettársára, annak új párja, és még egy férfira – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, az elkövetőnek és az áldozatnak 2024. végén véget ért az élettársi kapcsolata, ezért a nő az új párjához költözött. Egy decemberi napon a tettes együtt italozott volt élettársával, annak új párjával, és még egy férfival, majd másnap reggel távozott a házból.
Pár órával később újra megjelent az ingatlannál, és bedobott egy füstölő tárgyat az ablakon, ahol pillanatok alatt meggyulladt a kanapé, majd a tűz továbbterjedt a bútorokra, és végül az egész épület leégett.
A házban ragadtak próbálták eloltani a tüzet, azonban elveszítették az eszméletüket, őket a tűzoltók hozták ki az épületből. A tettes volt élettársa életveszélyes állapotba került, de a gyors segítségnek hála sikerült megmenti az életét.
A gyújtogatás 4 millió forintos kárt okozott az ott lakóknak.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.
