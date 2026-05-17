Káosz az M1-esen: két súlyos baleset bénította meg a forgalmat Biatorbágynál

Vasárnap délelőtt két baleset is történt az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében. A balesetek miatt az érintett szakaszokon jelentős fennakadások alakultak ki, a forgalom csak egy sávon haladhat – közölte az MTI.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint először a 18-as kilométerszelvénynél ütközött össze két személyautó. A járművekben összesen heten utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók a helyszínre siettek, és áramtalanították az autókat.

Nem sokkal később újabb baleset történt a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, a 25-ös kilométernél. Két személygépkocsi és egy kisbusz rohant egymásba, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett pályaszakaszon csak egy sáv maradt járható, emiatt jelentős lassulás alakult ki.

