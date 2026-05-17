Ez lehet a zsírégetés titkos fegyvere, állítják a szakértők

Sokan azt gondolják, hogy csak a kimerítő edzések vezetnek látványos eredményhez, a FITBOOK szombati beszámolója szerint azonban éppen a könnyebb, úgynevezett „2-es zónás” mozgás lehet az egyik leghatékonyabb módszer a testzsír csökkentésére.

A portál Enrico Zessin sportorvossal, a Német Atlétikai Szövetség csapatorvosával elemezte, miért működik különösen jól ez az edzésforma. A szakértő szerint sok amatőr sportoló túl intenzíven edz, ami hosszú távon inkább visszafogja a fejlődést.

Az alapvető állóképesség képezi az alapot – tehát azt is mondhatnánk: csak azok tudnak gyorsabbak is lenni, akik lassan edzenek

– fogalmazott Enrico Zessin.