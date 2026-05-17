Ez lehet a zsírégetés titkos fegyvere, állítják a szakértők

Meglepő titokra derült fény.
2026. május 17., vasárnap 18:50
Sokan azt gondolják, hogy csak a kimerítő edzések vezetnek látványos eredményhez, a FITBOOK szombati beszámolója szerint azonban éppen a könnyebb, úgynevezett „2-es zónás” mozgás lehet az egyik leghatékonyabb módszer a testzsír csökkentésére.

A portál Enrico Zessin sportorvossal, a Német Atlétikai Szövetség csapatorvosával elemezte, miért működik különösen jól ez az edzésforma. A szakértő szerint sok amatőr sportoló túl intenzíven edz, ami hosszú távon inkább visszafogja a fejlődést.

Az alapvető állóképesség képezi az alapot – tehát azt is mondhatnánk: csak azok tudnak gyorsabbak is lenni, akik lassan edzenek

– fogalmazott Enrico Zessin.

A 2-es zónás edzés mérsékelt terhelést jelent, amikor a szervezet elsősorban zsírból nyeri az energiát. Ez az aerob tartomány nemcsak a fogyást segítheti, hanem javítja a szív- és érrendszer működését, valamint az anyagcserét is.

Az ideális arány az úgynevezett 80/20-as szabály lehet: az edzések 80 százalékát könnyebb intenzitással, 20 százalékát pedig keményebb terheléssel érdemes végezni. Heti két-három alkalommal legalább 45–60 percnyi 2-es zónás mozgást ajánlott.

A portál arra is kitért, hogy a megfelelő intenzitás pulzusmérő nélkül is felismerhető: ha edzés közben még könnyedén lehet beszélgetni, de a mozgás már folyamatos munkát igényel, nagy eséllyel ebben az optimális zónában járunk.

