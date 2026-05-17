Titkos szenvedély: különös világba engedett bepillantást a Kincsvadászok sztárja
Követőit is meglepte.
2026. május 17., vasárnap 11:26
Nem kirándulással, hanem különleges szakmai időtöltéssel mulatta az esős hétvégét Dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok ismert kereskedője.

A műtárgyszakértő szombaton a Facebook-oldalán osztotta meg követőivel, hogy ezúttal a művészeti aukciók világában merült el, és régi bécsi aukciós katalógusokat böngészett.

Esős hétvége! Kirándulás helyett egy kis szakmai csemege a művészeti aukciós világból

– írta a bejegyzésében. A szakértő elárulta, hogy az elmúlt évek bécsi aukciós kínálatát tanulmányozta, és nosztalgiával idézte fel pályája kezdetét is.


Dr. Katona Szandra szerint az aukciós katalógusok nemcsak a gyűjtőknek, hanem minden műtárgyak iránt érdeklődő embernek értékes tudást adhatnak.

Javaslom nektek is, ha érdeklődtök a műtárgyak iránt. Olcsó lehetősége a tanulásnak

– tette hozzá.

Nyitókép: Dr. Katona Szandra Facebook-oldala
 

 

