Újabb állampolgár hantavírus-tesztje lett pozitív
Tömegtüntetések voltak Londonban, több rendőr megsérült - videóval
Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt.
Robinson - az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján - "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.
Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése "az ország visszaszerzése végett az idegenektől".
Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy "milliók vonulnak London utcáin".
A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében 60 ezerre taksálta a résztvevők számát.
Az előző, tavaly szeptemberben tartott "Unite the Kingdom" felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.
Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy készüljenek az újabb "angliai csatára".
A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő (RAF) 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.
A "Unite the Kingdom" tüntetésen sokan viseltek "Make England Great Again - MEGA" feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötőtő "Make America Great Again - MAGA" mozgalom mintájára.
A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a "nakba", azaz "nagy katasztrófa" névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére.
Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén.
A két demonstráció egyidőben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, "aki csak egy lépéssel is eltér" az előírt vonulási iránytól.
A két tüntetés helyszínei között a rendőrség "steril zónát" különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphettek be.
A Scotland Yard szombat esti összegzése szerint a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe, de a tájékoztatás nem részletezi, hogy ez a szám miként oszlott meg a két demonstráció között, és azt sem, hogy akiket őrizetbe vettek, milyen kihágást követtek el.
Az ismertetés szerint a nap folyamán négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik incidens sem volt súlyos.
A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.
A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett, de ezek nem voltak láthatók a felvonulási útvonalak mentén, és nem is volt szükség bevetésükre.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Fényes nappal tört-zúzott egy férfi egy bevásárlóközpontban - videóval
Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek az ebolajárvány miatt
Szakadékba zuhant egy motoros, szörnyethalt
13 betegnél azonosították az ebola egy ritka vírusvariánsát Afrikában
Lelőtte terhes barátnőjét egy tini, a lány barátai is megsérültek
Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, többen meghaltak, sokan megsérültek
Tiszteletbeli Arany Pálmával tüntették ki a rendezőként debütáló John Travoltát
Egy munkás meghalt, sokan megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt egy németországi üzemben
Eltört a kés a brutális támadásban, de nem állt meg – újabb késekkel folytatta
A fogdában lett öngyilkos az örökségért gyilkoló erdélyi nő
Boltba indult, három kutya támadt egy 12 éves fiúra