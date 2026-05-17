Tömegtüntetések voltak Londonban, több rendőr megsérült - videóval

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt.

Robinson - az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján - "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése "az ország visszaszerzése végett az idegenektől".

Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy "milliók vonulnak London utcáin".